E' scomparso Marcello Terreni, socio fondatore del Vespa Club Il Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano (Fucecchio) e gestore dell'ex officina Motorsì di viale Colombo. I funerali si terranno domani, mercoledì 16 agosto, alle 10 partendo da Empoli. Il corteo sarà formato dai suoi amici vespisti e motociclisti che accompagneranno il feretro alla Collegiata di Fucecchio alta alle 11.

Ecco il ricordo del Vespa Club: "Grande conoscitore della meccanica, dapprima sulle auto e poi sulle due ruote in genere, ma con un punto debole per la Vespa. È stato un punto di riferimento quando a Fucecchio aveva aperto l'officina Motorsi'.

Nel nostro vespa club è stato uno dei soci fondatori e ha contribuito alla gestione del club da consigliere nel direttivo per molti anni fino a che la salute glielo ha consentito.

Con la Vespa lo accompagneremo nell'ultimo viaggio facendogli sentire il classico suono dei nostri clacson, ma sono sicuro che assieme alla vespa gli farebbe piacere sentire qualche scoppiettante cinquantino e qualche roboante moto".