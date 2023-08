I Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo sul Viale D'Annunzio per un incendio che ha visto coinvolte 7 roulotte. La strada è stata chiusa al traffico veicolare. Intervento delicato rilevante vista la presenza di numerose bombole di gas GPL. Sul posto anche due autobotti in appoggio. Cause ancora in fase di accertamento.