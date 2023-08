Brucia capannone agricolo nel Senese, lungo intervento dei vigili del fuoco

Un capannone agricolo è stato interessato da un incendio a Piancastagnaio, in provincia di Siena, a partire dalle 20.30 di ieri. Lungo il lavoro di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, che sta proseguendo anche in questa mattina: sul posto, in località podere La Pinza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena e Grosseto, oltre al funzionario di guardia.

La struttura coinvolta dalle fiamme, di circa 300 metri quadrati, conteneva rotoballe di fieno, paglia e alcune attrezzature agricole. Nessuna persona e nessun animale sono rimasti coinvolti. L'intervento è ancora in corso.