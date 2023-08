Occhio alle truffe: i carabinieri sensibilizzano gli anziani a La Scala

La vigilia di Ferragosto, una delegazione dei carabinieri ha incontrato, presso il Circolo Arci della frazione “La Scala” di San Miniato, molti residenti, in gran parte persone anziane, al fine di sensibilizzarle sui rischi delle truffe ai loro danni. Sono state illustrate le sempre più sofisticate strategie (richiesta di una “cauzione” per il “figlio o nipote in stato di fermo per l’assicurazione scaduta”, falsi tecnici di acqua, luce, gas e rifiuti che chiedono soldi o preziosi per scongiurare imminenti danni, ecc) messe a punto dai malintenzionati per raggirare e truffare le ignare vittime.

All’appuntamento hanno preso parte una quarantina di persone circa, alle quali è stato illustrato e commentato il contenuto dell’opuscolo informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa e forniti utili consigli sul comportamento da tenere in caso di situazioni sospette, per proteggere sé stessi e le proprie abitazioni: la raccomandazione è sempre quella di essere estremamente cauti prima di aprire la porta a chiunque si presenti ed a qualsiasi titolo. Nel dubbio, è sempre meglio rivolgersi alla vicina Stazione Carabinieri o chiamare il numero unico di emergenza 112.