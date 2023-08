Circolo Arti Figurative, 4 mostre attive tra agosto e settembre

Nuove mostre in giro per la Toscana e per Empoli del Circolo Arti Figurative di Empoli. Ecco il riassunto:

- MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA “IL GRANO” presso Chiusi della Verna (Ar) inaugurata il 5 agosto 2023 e aperta fino al 20 agosto 2023;

- MOSTRA SANTI FRANCESCANI (Festival FRANCESCO 4.0), anch'essa a Chiusi della Verna, inaugurata il 23 luglio 2023 e aperta fino al 20 agosto 2023;

- MOSTRA A.L.I. SUI CENTENARI PERSONAGGI FAMOSI: Copernico, Picasso, Zeffirelli, Calvino, INAUGURAZIONE 2 SETTEMBRE 2023 ORE 17,30 presso il CIRCOLO AMATORI ARTI FIGURATIVE e aperta fino al 10 settembre 2023;

- nelle attività di PONTORME IN FESTA sarà allestita la MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA “IL GRANO” dal 9 settembre alle ore 11,00 presso la Sala della Compagnia in piazza San Michele Arcangelo a Pontorme e sarà aperta fino al 10 settembre 2023.