Fermati dai carabinieri oppongono resistenza: arrestati due giovani

I carabinieri di Scandicci hanno arrestato due giovani egiziani rispettivamente di 18 e 20 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, nella serata di ieri, stavano effettuando nel centro cittadino un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio quando, in piazza della Resistenza, hanno fermato due giovani per la loro identificazione.

Gli stessi, durante le fasi del controllo, hanno opposto attiva resistenza nei confronti dei militari, senza cagionare loro alcuna lesione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza di questa Caserma, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna.