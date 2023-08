Ferragosto in sicurezza, agenti e militari all'opera a Firenze e in Toscana

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco hanno presidiato la città gigliata nel giorno di Ferragosto. Agenti e militari hanno indossato le loro uniformi lasciando le proprie famiglie (molti anche lontani da casa) per seguire la loro "missione": essere sempre al servizio del cittadino! Questa scelta, come sempre, è stata condivisa dal nostro Questore Maurizio Auriemma che in un giorno così importante ha voluto sovrintendere di persona la sicurezza del capoluogo toscano.

Ieri, per lui, la giornata è cominciata prestissimo in via Zara, con una videoconferenza nel corso della quale il Ministro Piantedosi, con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, in collegamento con tutte le Questure della Penisola, ha fatto un punto della situazione con particolare attenzione anche alla viabilità del Centro Italia il cui importantissimo snodo autostradale è affidato alla Polizia Stradale Toscana.

A seguire il Questore ha fatto visita alla Sala Operativa della Polizia di Stato fiorentina da dove ha mandato il suo augurio e un caloroso saluto via radio a tutte le pattuglie sul territorio. Le visite sono poi continuate alla Polizia Stradale, dove è stato ricevuto dalla comandante regionale Cinzia Ricciardi, alla Polfer di Santa Maria Novella, ai Reparti inquadrati di polizia e carabinieri, all'8vo Reparto Volo e alla Polizia di Frontiera Aerea. Intorno alle 13.00 è avvenuto un incontro in piazza Santa Croce dove, sotto la statua del Sommo Poeta, le forze di polizia cittadine - diverse nella loro composizione ma con l’identica ed unica missione improntata al servizio e alla difesa del cittadino - si sono scambiate gli auguri pronte però a rientrare subito in azione sulle strade per garantire la sicurezza di tutti.

Fonte: Questura di Firenze