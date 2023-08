Oltre 1 kg di hashish sequestrato a Fucecchio dai carabinieri

Controlli antidroga dei carabinieri di Fucecchio, tra l'area delle Cerbaie e non solo. Oltre 1,1 kg di hashish è stato sequestrato nell'ambito di 3 interventi.

Alle Cerbaie, nota area di spaccio, i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro 600 g di hashish divisi in 6 panetti, pronti per la vendita. A Galleno,poco distante, tre giovani tra i 18 e i 23 anni sono stati fermati a bordo di una Bmw. I tre hanno subito mostrato nervosismo ed è presto detto: all'interno dell'auto sono stati trovati 74 di hashish. Per questo è scattata la segnalazione amministrativa verso i tre e il ritiro della patente al conducente.

Infine, dopo un incidente con un'auto finita fuori strada, i militari hanno trovato 500 g di hashish addosso al passeggero, un 34enne marocchino che poi è stato denunciato in stato di libertà per spaccio.