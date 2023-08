Grave motociclista 30enne dopo impatto contro autocarro

Oggi attorno alle 12.30, si è verificato un incidente frontale tra una moto e un autocarro lungo la SP 135 (Km4), la strada che collega Montepulciano con Torrita di Siena.

Secondo le informazioni fornite dalla Polizia Municipale di Montepulciano, accorsa tempestivamente sul posto, il motociclista, un ragazzo di 30 anni non del posto, risulterebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato con urgenza alle Scotte a Siena tramite l'elicottero Pegaso. Il conducente e il passeggero dell'autocarro sono stati trasportati a Nottola per accertamenti.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi che hanno visto impegnati, oltre alla Polizia Municipale di Montepulciano, l'automedica di Nottola, l'Ambulanza da Torrita di Siena e, una volta accertata la gravità delle condizioni del giovane motociclista, il Pegaso per il trasporto urgente del motociclista a Siena.

La strada ha visto il traffico rallentato, a causa dell'istituzione momentanea del senso unico alternato necessario per consentire le operazioni di rilievo, tutt'ora in corso.

Fonte: Comune di Montepulciano - Ufficio stampa