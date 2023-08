Incidente tra auto e moto a Forte dei Marmi, perde la vita centauro 36enne

Tragico incidente nelle prime ore di questa mattina sulle strade di Forte dei Marmi, dove un'auto e una moto per cause in corso di accertamento si sono scontrate. È successo intorno alle 6.30 in via Emilia, sulla rotatoria che incrocia con via Sipe. L'auto, condotta da una giovane di 23 anni residente in Versilia sarebbe entrata in collisione con lo scooter, guidato da un uomo di 36 anni moldavo.

Gravi i traumi subiti dal centauro, che in seguito al violento impatto ha purtroppo perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e la polizia, per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.