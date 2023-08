Colpito con un pugno muore in ospedale a Ferragosto, aggressore ricercato

Il 6 agosto aveva ricevuto un pugno da un giovane che, pare, lo avesse accusato di un'occhiata di troppo a una ragazza. Dopo 9 giorni è morto in ospedale per le ferite riportate, il giorno di Ferragosto. Luigi Pulcini, 75 anni, è la vittima dell'aggressione in strada ad Altopascio. Fu colpito con un pugno in un occhio e venne ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Cisanello. L'aggressore è indagato per omicidio volontario e non ha ancora un'identità. Dopo i fatti un trentenne si era autodenunciato per i fatti contestati ma pare che ci fossero troppi elementi discordanti tra la persona e la versione riferita, rispetto invece alle immagini delle telecamere di videosorveglianza