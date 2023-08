Notte di Ferragosto sulle spiagge del Parco San Rossore, una task force in azione

Protezione del delicato ecosistema dunale delle spiagge del Parco, educazione ambientale e contrasto ai comportamenti dannosi per la natura come attendamenti abusivi, accensione di fuochi e abbandono di rifiuti. Nella notte di Ferragosto, tra lunedì 14 e martedì 15 agosto, si è attivata una task force formata dalle Guardie del Parco insieme ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Municipale di San Giuliano, ai Carabinieri di San Rossore, alla Polizia Municipale di Vecchiano, ai Carabinieri di Camaiore e alle Guardie Ambientali Volontarie del Parco. Un totale di 22 persone che divise in più pattuglie hanno controllato il territorio dalla Lecciona a Calambrone passando per Marina di Vecchiano, Bocca di Serchio e Gombo.



Le diverse squadre hanno percorso nottetempo a piedi tutto l’arenile, informando i frequentatori e prevenendo azioni illecite. In generale il comportamento è stato corretto, gli operatori con la loro esperienza sono riusciti a dirimere le poche questioni createsi senza bisogno di ricorrere alla stesura di sanzioni. I frequentatori, tra cui molti stranieri, si sono rapidamente adeguati e hanno seguito le raccomandazioni ricevute. A Bocca di Serchio sono state demolite due strutture lignee del tipo a capanna costruite nei giorni scorsi che avevano generato una serie di proteste. Anche al Gombo situazione tranquilla, con una ventina di imbarcazioni ancorate presso le scogliere ma nessun falò o attendamento sulla spiaggia.



Le spiagge del Parco si sviluppano per 30 km da Viareggio allo Scolmatore, su quest’area si alternano lidi attrezzati per la balneazione, spiagge libere naturali, riserve accessibili solo con guida ambientale come tutto il tratto di San Rossore dal Serchio all'Arno. Per quanto riguarda le spiagge naturali fruibili come Marina di Vecchiano e la Lecciona è consentito l’accesso e la sosta per la fruizione della spiaggia a piedi ad esclusione della fascia dunale con vegetazione protetta, è consentito l'uso di ripari, quali ombrelloni e simili, dalle 8 alle 20 e solo installati giornalemente. Non sono consentiti il pernottamento e l’esercizio del campeggio con installazione di tende e gazebo e l’accensione di fuochi o falò. L’accesso al litorale della Marina di Vecchiano, nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre è consentito giornalmente dalle ore 6 alle ore 1, in questa fascia oraria si possono utilizzare teli su cui stendersi e luci da campeggio intorno alle quali riunirsi per fare musica acustica a basso volume come con una chitarra. I fruitori devono portare via tutti i rifiuti e non abbandonarli, inoltre quando si parcheggia vicino alle spiagge è importante lasciare sempre liberi gli accessi dei sentieri antincendio.