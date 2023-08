Piromane incastrato dalle telecamere, denunciato a Cecina

Incastrato dalle indagini e dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, un piromane è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Cecina. È il risultato degli accertamenti sugli incendi che il 25 e il 27 luglio scorso si erano sviluppati su diversi ettari di terreno nelle località San Pietro in Palazzi e Paduletto. Come spiegato dai militari le fiamme divampate in queste zone, vicine ad alcune abitazioni, hanno provocato anche l'esplosione di una bombola a gas abbandonata che fortunatamente non ha avuto conseguenze ulteriori e più gravi. I carabinieri di Cecina, in seguito all'indagine, hanno individuato l'autore in un 74enne, pregiudicato e già conosciuto dalle forze dell'ordine, "che avrebbe agito per futili motivi - spiegano dal comando provinciale di Livorno - verosimilmente riconducibili al mancato sfalcio della vegetazione incolta da parte di quel comune".

Ruolo importante nella fase investigativa è stato quello svolto dal sistema di videosorveglianza dell'amministrazione comunale, "che ha consentito di restringere il quadro indiziario, nonché chiarire in modo inequivocabile la dinamica del reato". In particolare, l’uomo è stato ripreso a bordo di un proprio mezzo mentre era intento a spargere sostanza e materiali altamente infiammabili proprio lungo l’argine della zona interessata, per poi allontanarsi e cercare di far perdere proprie tracce da quei luoghi. A conclusione degli accertamenti l'uomo è stato denunciato dai carabinieri all'autorità giudiziaria di Livorno per incendio continuato.