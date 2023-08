Oltre 4.500 persone controllate dalla polfer per il weekend di Ferragosto

Un notevole afflusso di passeggeri si è riscontrato nelle stazioni Toscane in occasione del weekend di Ferragosto sia per raggiungere le rinomate località della Costa Tirrenica sia per visitare e ammirare le bellezze dei piccoli borghi e delle città d’arte.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, anche in borghese, hanno eseguito numerosi controlli per contrastare eventuali comportamenti illeciti e garantire serenità ai numerosi passeggeri.

Dall’11 al 15 agosto, con l’impiego di 190 pattuglie della Polfer sono state controllate 4.508 persone, una è stata arrestata e 6 sono state denunciate in stato di libertà.

Anche nel periodo estivo continuano le giornate disposte dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono utilizzando il mezzo ferroviario mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo, come l’operazione “Stazioni Sicure”, organizzata nella giornata dell’11 agosto, nel corso della quale sono state controllate 1.180 persone, 2 sono state indagate, 3 le sanzioni amministrative elevate, 2 depositi bagagli controllati e 71 bagagli ispezionati nei 35 scali ferroviari controllati.

Fonte: Polizia Ferroviaria della Toscana