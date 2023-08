Proteggere il giardino con il cancello in alluminio

Chi dispone di un giardino o di un cortile privato, deve pensare innanzitutto alla sicurezza del proprio nucleo familiare. Le soluzioni a tal proposito sono davvero numerose e in grado di soddisfare esigenze differenti; tra le tante rientrano i cancelli in alluminio, resistenti e duraturi, i quali offrono vantaggi sia dal punto di vista funzionale, sia sotto il profilo estetico.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per capire se il cancello in alluminio è la soluzione più adatta alle vostre necessità e come sceglierlo.

Il cancello in alluminio: caratteristiche

I cancelli in alluminio sono soluzioni versatili che consentono di completare in modo gradevole e funzionale recinzioni in ferro, muratura e alluminio.

Realizzati in svariate dimensioni, sono disponibili sia nella versione a scorrimento, sia in quella a battente, nonché in numerosi stili, da quelli più semplici e lineari, caratterizzati dalla presenza di fasce orizzontali dallo stile minimal, a quelli arricchiti da placche decorative in grado di rendere il design ancora più interessante e originale.

I rivenditori specializzati come Leroy Merlin offrono una grande scelta di cancelli in alluminio, venduti singolarmente oppure in pacchetti che includono cancello per veicoli e cancelletto pedonale; per quanto riguarda i modelli elettrificati o motorizzati, i kit includono generalmente tutto il necessario per montare e mettere subito in funzione il meccanismo.

Quali vantaggi offre

Sempre più diffusi e apprezzati, i cancelli realizzati con l'alluminio offrono a chi li sceglie un gran numero di vantaggi, tra i quali è possibile includere:

lunga durata : l'alluminio è un materiale molto resistente, durevole nel tempo grazie alla resistenza alle intemperie e al fatto che non è soggetto alla formazione di ruggine;

: l'alluminio è un materiale molto resistente, durevole nel tempo grazie alla resistenza alle intemperie e al fatto che non è soggetto alla formazione di ruggine; leggerezza: la leggerezza dell'alluminio offre vantaggi sia per quanto riguarda la facilità di apertura manuale, sia per quanto concerne la durata del meccanismo di apertura automatizzata, sottoposta a un peso inferiore rispetto a quello di altri materiali;

la leggerezza dell'alluminio offre vantaggi sia per quanto riguarda la facilità di apertura manuale, sia per quanto concerne la durata del meccanismo di apertura automatizzata, sottoposta a un peso inferiore rispetto a quello di altri materiali; bassi costi di manutenzione : benché il prezzo di acquisto possano essere un po' più alti rispetto ad altri tipi di cancelli, chi sceglie i modelli in alluminio può risparmiare, nel tempo, sui costi di manutenzione;

: benché il prezzo di acquisto possano essere un po' più alti rispetto ad altri tipi di cancelli, chi sceglie i modelli in alluminio può risparmiare, nel tempo, sui costi di manutenzione; ampia scelta: in commercio è possibile trovare una grande varietà di modelli, i quali offrono la possibilità di personalizzare al massimo il proprio outdoor.

Oltre a questo, i cancelli in alluminio sono facili da installare, naturalmente impermeabili, solidi, riciclabili e capaci di armonizzarsi in tutti gli ambienti, da quelli più eleganti e classici a quelli più moderni o country.

Quali tipologie esistono

In commercio è possibile trovare cancelli in alluminio:

- a battente: dotati di una o due ante, a seconda che si tratti dei cancelli destinati al transito dei veicoli o di quelli per il passaggio pedonale, necessitano di un'adeguata quantità di spazio per l'apertura. A seconda dei casi, è possibile optare per modelli con apertura verso il giardino o verso la strada, nonché con ante che possono essere aperte ad angolo retto oppure a 180°.

- scorrevoli: in questo caso, dato che il cancello si apre tramite scorrimento laterale, è necessario disporre di sufficiente spazio su uno dei due lati. Oltre a quelli a corpo unico, è possibile trovare anche modelli telescopici con due o più ante che, durante lo scorrimento, si sovrappongono fra loro, riducendo l'ingombro laterale;

- con apertura manuale: si tratta dei modelli tradizionali, i quali necessitano dell'intervento diretto per poter essere aperti o chiusi;

- con apertura automatica: in questo caso apertura e chiusura possono essere gestiti tramite pulsanti posti nelle vicinanze del cancello o attraverso un telecomando, dunque senza necessità di scendere dal veicolo.

In più, ricorrendo a soluzioni moderne, è possibile rendere i cancelli smart, così da poterli controllare e gestire anche da remoto, tramite app da installare sullo smartphone.

Come scegliere il cancello giusto

La scelta del cancello in alluminio deve tenere conto, oltre che del fattore estetico, fondamentale per rendere l'outdoor ancora più accogliente, anche dello spazio che si ha a disposizione per l'apertura e della morfologia del terreno, ossia la presenza di pendii che potrebbero rendere difficoltosa l'installazione o l'apertura di una specifica tipologia di cancello.

Importante inoltre valutare esigenze particolari, come la necessità di disporre di cancelli sicuri per animali o bambini, oppure la facilità di accesso per persone con ridotta mobilità, per le quali potrebbe risultare difficoltoso salire e scendere dal veicolo per aprire e chiudere il cancello.