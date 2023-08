Sfregiato al volto durante una lite, arrestato il responsabile

Durante una lite che risale al 13 maggio scorso si era reso responsabile di una grave lesione al volto, con sfregio permanente, in danno ad un 34enne. Per questo un uomo di 56 anni è stato rintracciato e arrestato dalla polizia di Viareggio per lesioni gravi. In seguito al fatto, la vittima aveva presentato querela e l'aggressore era stato denunciato con richiesta di custodia cautelare, vista la gravità delle lesioni permanenti riportate. Nei giorni scorsi il 56enne, originario di Salerno, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Lucca.