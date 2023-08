Arrestato per furto a Reggio Emilia, da Pisa disposta doppia misura cautelare

Qualche giorno fa, il 13 agosto, era stato arrestato a Reggio Emilia per furto aggravato in un esercizio commerciale insieme ad altre due persone. Adesso, per un uomo 41enne georgiano residente a Pisa, la polizia ha disposto la duplice misura cautelare dell'obbligo di dimora a Pisa e dell'obbligo di presentazione quotidiana in questura.

Secondo quanto ricostruito nel furto in concorso con altri due connazionali, il 41enne aveva il compito di rimuovere le etichette antitaccheggio dalla merce prelevata dagli scaffali, nascondendo il tutto in una sedia a rotelle. Il giorno successivo al fatto è stato convalidato l'arresto e disposte le due misure cautelari, in attesa della definizione del processo.