Chiuso locale completamente abusivo a Cecina: nessun permesso, lavoro nero e scarsa igiene

Scoperto un locale abusivo lungo la costa di Cecina che somministrava cibo e bevande. Il locale non era noto al fisco, mancava di autorizzazioni commerciali e standard igienico-sanitari. Durante un'ispezione condotta in collaborazione con la Polizia Municipale di Cecina e l'Unità Funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, sono state rilevate varie irregolarità, tra cui l'assenza di un misuratore fiscale, il lavoro non dichiarato di un dipendente, e condizioni igieniche insufficienti.

Di conseguenza, il locale è stato chiuso immediatamente. Nel momento dell'ispezione c'erano clienti seduti ai tavoli e veniva offerto un menù a prezzo fisso di 25 Euro a persona senza ricevere ricevute fiscali. La gestione del locale è stata collegata a una società composta da tre persone, che dovranno regolarizzare la situazione e affrontare sanzioni di circa 10.000 euro oltre al pagamento delle imposte evase.