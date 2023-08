Doppio intervento sul litorale pisano per un'auto rubata e un'arma

Doppio intervento nella giornata di ieri sul litorale pisano per la polizia. Il primo, alle 12.30, ha consentito il ritrovamento di un'auto risultata rubata alla vigilia del ferragosto appena trascorso. Una pattuglia è infatti intervenuta in viale del Tirreno, nel parcheggio di uno stabilimento balneare, dopo una segnalazione per la presenza di un'auto sospetta. A seguito delle verifiche il mezzo, una Volkswagen Polo, è risultata essere provento di furto come da denuncia sporta presso i carabinieri di Pontedera. Il mezzo, non marciante, è stato affidato al soccorso stradale per la successiva restituzione al proprietario, un cittadino residente in Valdera.

In serata, alle 18.35, nuovo intervento a Tirrenia. Sul posto una donna riferiva agli agenti di essere andata a prendere a casa dell'ex convivente due borsoni di vestiti. Ma una volta giunta nella propria abitazione, del disfarli avrebbe trovato una pistola. Dalle verifiche è emerso che l'arma era regolarmente detenuta dall'ex convivente, che a suo dire l'aveva riposta in sicurezza a casa come da procedura. In attesa degli accertamenti sulle regolarità delle condotte entrambi sono stati denunciati, la donna per detenzione e porto abusivo di arma da sparo e l'uomo per omessa custodia. Durante lo svolgimento di ulteriori approfondimenti l'arma è stata ritirata a scopo cautelativo.