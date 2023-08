Esplosione al bancomat Poste, il sindaco di Calci chiede lavori celeri

In merito alla chiusura a tempo indeterminato dell’ufficio postale di Calci, che necessita di lavori a seguito dei danni riportati nella rapina con esplosivo messa a segno la notte fra il 7 e l’8 Agosto, il sindaco Massimiliano Ghimenti aveva immediatamente scritto a Poste Italiane chiedendo lavori celeri, per arrivare alla riapertura dell’ufficio calcesano in breve tempo, e, nonché la cancellazione delle chiusure estive programmate per l’ufficio postale di Caprona, nel comune di Vicopisano, cui i cittadini calcesani sono ora 'dirottati'. E Poste italiane ha subito accolto la richiesta avanzata dal Sindaco di garantire la piena apertura dello sportello di Caprona.

“I clienti – informa Poste Italiane - potranno rivolgersi, per le operazioni non in circolarità quali il ritiro della corrispondenza iii giacenza, il pagamento delle pensioni in contanti o il rilascio, per i titolari dei conti correnti radicati, del blocchetto degli assegni, presso l'ufficio postale in località Caprona nel comune di Vicopisano aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,45 ed il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,45 e che, per la specifica circostanza, ha annullato le giornate di rimodulazione estiva precedentemente comunicate”.

Poste Italiane, quindi, da un lato ha assicurato la piena operatività dell’ufficio di Caprona e dall'altro ha garantito di fare il possibile per riaprire quanto prima l’ufficio di Calci ma, al momento, senza dare tempistiche definitive.

"Ringrazio Poste - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - per l'immediata risposta e disponibilità. La cancellazione immediata delle chiusure estive previste per Caprona già a partire da oggi - giovedì 17 Agosto, ndr - è un segnale positivo di buona volontà e può certamente aiutare la nostra Comunità che dovrà utilizzare quello sportello. Restiamo invece fortemente preoccupati per la mancanza di tempistiche, anche indicative, per la riapertura dell’ufficio di Calci. Purtroppo, infatti, gli esempi dei tempi che sono serviti a Poste per riaprire a Tirrenia o Asciano ci preoccupano e per questo confermiamo fin d'ora che riteniamo inaccettabili chiusure di mesi e mesi - quando invece per casi simili relativi ad istituti bancari bastano spesso 7/10 giorni - specie per un gruppo con la solidità economica di Poste".

"Per questo - conclude il primo cittadino di Calci -, come siamo abituati a fare, stiamo lavorando per poter offrire un servizio alle persone anziane che devono recarsi a ritirare la pensione fisicamente allo sportello di Caprona. La convenzione che il Comune ha con la Misericordia di Calci prevede infatti l'accompagnamento dei nostri cittadini verso lo sportello postale calcesano. Abbiamo chiesto alla Misericordia di garantire un analogo servizio verso Caprona, potenziando con un servizio ad hoc per le pensioni. Il Governatore Stefano Gambini, che ringrazio pubblicamente, ha dato immediata disponibilità. La prossima settimana, quindi, renderemo note le modalità per potersi prenotare ed essere accompagnati a ritirare la pensione".

