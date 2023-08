L'empolese Federica Pinzani alla finale per Miss Toscana: "Un sogno da realizzare"

Tra i tanti sogni nel cassetto la giovanissima Federica Pinzani, proprio in questa estate, ne ha tirato fuori uno e lo sta realizzando. Diciottenne empolese doc, fresca di maturità, sono giorni di sfilate per Pinzani che sta partecipando alla scalata per Miss Italia. Un'esperienza iniziata nel giugno scorso a Barberino Tavarnelle, precisamente a Sambuca Val di Pesa quando la giovane, al suo debutto nel concorso, ha conquistato subito l'accesso alla semifinale arrivando prima. Una partenza "col botto" che è proseguita in altre tappe e in quella fondamentale del 6 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, selezione che le ha ufficialmente aperto le porte alla finalissima per Miss Toscana 2023. Adesso la 18enne è a caccia della fascia che potrebbe garantirle di continuare il percorso, come ci ha raccontato in vista della fatidica data del 30 agosto che si terrà a Castelfiorentino.

"Questo concorso è sempre stato, fin da quando ero piccola, un sogno. Lo era per me e per mio babbo, che quest'anno mi ha incoraggiato ad iscrivermi" racconta Pinzani. "Dopo aver superato il casting sono arrivata prima nella sfilata a Sambuca e dopo, il 6 agosto, sono passata tra le 24 selezionate per la finale di Miss Toscana". Federica è emozionata: "Ho iniziato questo percorso un po' per gioco e non avrei mai pensato di arrivare fino a qua".

Un passo dietro l'altro in passerella, in cerca del sogno, la 18enne contemporaneamente sta facendo anche un passo dietro l'altro negli studi. Infatti, dopo il recente capitolo diploma appena concluso al liceo delle Scienze Umane del Pontormo di Empoli, adesso per Pinzani inizia un nuovo capitolo da scrivere, quello dell'università. Ci racconta che "da grande" vorrà fare la psicologa, ecco perché proprio in questi giorni, ha la testa sui libri: "La prossima settimana inizieranno i test di ammissione" afferma la giovane impegnata dunque tra futura carriera e concorso di bellezza. Di fronte a tutti questi passi da compiere le chiediamo infine, cosa ti auguri? "Di perseguire i miei obiettivi - risponde - e di riuscire a realizzare tutti i miei sogni nel migliore dei modi". Non si sa come andrà la data per il conteso scettro regionale, ma una cosa è chiara: in vista della finale, come anni di verdetti insegnano, "per Federica Miss Italia continua".

Margherita Cecchin