Fissati i funerali di Gerry Stefanelli, sarà presente Patrizia Mirigliani

La famiglia e la società Syriostar comunicano che la salma del carissimo Gerry Stefanelli arriverà in chiesa per l’ultimo saluto sabato 19 agosto alle ore 14. La chiesa è quella di santa Maria Assunta di Montecatini Terme in via Giuseppe Mazzini 1 (piazza del Popolo). La Santa messa e la funzione religiosa di commiato avranno inizio alle ore 16. Sarà presente Patrizia Mirigliani in rappresentanza di Miren e della grande famiglia di Miss Italia di cui Gerry faceva parte con grande impegno da oltre quarant’anni.

I familiari e Syriostar ringraziano fin d’ora, anticipatamente, tutti coloro che saranno presenti per l’ultimo saluto a una persona amata e stimata da tutti.