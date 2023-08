Incendio nella notte a Montelupo: 12 mezzi danneggiati, due in fiamme

Un incendio questa notte a Montelupo Fiorentino ha coinvolto più mezzi che si trovavano parcheggiati in strada. È successo intorno alle 2, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli per le operazioni di spegnimento. In particolare le fiamme hanno avvolto due furgoni che si trovavano in sosta in via dei Pozzi, nei pressi dell'omonimo parcheggio vicino al cavalcavia della Tosco Romagnola.

I vigili del fuoco, intervenuti con 2 automezzi e 7 unità, hanno domato l'incendio. Nessuna persona risulta essere coinvolta, mentre i cristalli di 5 auto parcheggiate nel solito luogo risultano essere stati danneggiati dall'evento.

Incendio e danni a 12 auto, indagini in corso

Secondo quanto spiegato in seguito dal comune di Montelupo Fiorentino sono due i luoghi in cui i mezzi, 12 in tutto, sono stati danneggiati nella notte del 17 agosto: sei al parcheggio dei Pozzi citato precedentemente e sei nel parcheggio scambiatore della stazione ferroviaria. Un numero che comprende anche i due furgoni andati a fuoco, per i quali sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che stanno appurando le cause dell'incendio. Secondo quanto ipotizzato al momento non è esclusa la possibilità del corto circuito, ma i danneggiamenti ad altre vetture e un cestino fatto saltare in località Graziani, aprono la strada all'ipotesi del dolo.

Ancora non si sa ancora con certezza se gli episodi, seppur accaduti nelle stesse ore, siano collegati tra loro. Sui fatti indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le denunce e stanno procedendo con gli accertamenti. Al vaglio, grazie al supporto della polizia municipale, anche i video delle telecamere della videosorveglianza presenti nelle tre zone e forniti prontamente ai carabinieri.

"È grave quanto accaduto durante la notte nel nostro territorio - afferma il sindaco Paolo Masetti - la probabilità che i fatti siano fra loro scollegati è decisamente bassa ma dovremo aspettare gli esiti delle indagini. Se fosse comunque confermato che anche l’incendio dei furgoni ha origine dolosa saremmo di fronte ad una escalation davvero preoccupante che richiede un intervento deciso delle forze dell’ordine. È necessario fermare e punire con fermezza i responsabili. Per questo ho chiesto al comandante della stazione dei Carabinieri di Montelupo di indagare a fondo sull’accaduto con il supporto della polizia municipale che ha già fornito ai carabinieri i video registrati nella notte dal sistema di videosorveglianza. Fatti come questi - conclude Masetti - abbassano in modo significativo la percezione di sicurezza in una città che certo non è abituata a eventi di questa portata".