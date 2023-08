"Io a fianco dei gay perché fuori dalla normalità": la replica del generale Vannacci

"Sono amareggiato per la decontestualizzazione delle frasi e dal processo alle opinioni. Le critiche non mi disturbano e al ministro Crosetto non replico, mi attengo alle sue disposizioni". Arriva a stretto giro la replica del generale Roberto Vannacci dell'Istituto geografico militare dopo le polemiche sul suo libro autoprodotto Il mondo al contrario su gay, femminismo e legittima difesa.

"La frase sugli omosessuali viene da uno, ovvero io, che è scappato tutta la vita dalla normalità: per questo dico che sono a fianco degli omosessuali nella caratteristica di essere al di fuori della normalità. Sono un esponente delle forze speciali e rivendico l'anormalità, nel senso che ho fatto cose che la gente normale non fa. Per questo dico che sono a fianco degli omosessuali in questo. Nel libro spiego che l'anormalità non è migliore o peggiore, non è buona o cattiva".