Cuoiopelli a lutto per Marco Melai, da poco nominato vice presidente

E' morto improvvisamente per un malore avuto davanti la sua abitazione Marco Melai, chiamato Libo o Libais in onore del padre, 73enne vice presidente della Cuoiopelli e presidente della formazione biancorossa degli amatori. Ex ragioniere, da tempo in pensione, da decenni era nelle dirigenze del calcio santacrocese, sin dai tempi dell'Asd Pelli Santa Croce. Pochi giorni fa aveva presenziato agli allenamenti in vista della ripartenza del campionato di Eccellenza dei biancorossi. Il presidente della società Claudio Pagni lo ricorda con affetto: "Lo avevo incrociato in paese proprio ieri con il cane, è stata una scomparsa improvvisa. Da quest'anno ricopriva la carica di presidente ma era da tempo legato agli Amatori". Sul sito 'Il Biancorosso' l'articolo di Marco Lepri lo commemora così: "Era una persona ben conosciuta soprattutto tra i santacrocesi, in particolare dai frequentatori del centro storico. Marco veniva spesso Su' Fossi col suo canino a guinzaglio, per trascorrere un po' del suo tempo al bar con gli amici. Era un uomo buono, che salutava sempre, donando un sorriso, frutto di un animo di una persona mite e cordiale. La sua squadra del cuore era la Cuoiopelli, un amore tramandato dal padre. Per un bel periodo di tempo, Melai aveva dato una mano al club biancorosso, facendo servizio volontario al cancello che immetteva agli spogliatoi".