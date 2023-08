Miss Rocchetta Bellezza è di Seravezza: Giada Pieraccini conquista la fascia

Dopo sette vittorie in altrettante selezioni e il terzo posto alla semifinale regionale di Chiesina Uzzanese, Giada Pieraccini si aggiudica un altro titolo. Una fascia di prestigio che le consente di diritto di arrivare alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Giada è la nuova Miss Rocchetta Bellezza e ha conquistato il successo nella serata andata in scena a Castellina in Chianti (Siena). Un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale di Castellina e da Cristina Cellai che ha avuto un ruolo determinante nell’organizzazione. Giada ha 18 anni e viene da Ripa, una frazione del comune di Seravezza in Versilia. La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri e nella prima parte da Cristina Cellai che è stata seconda classificata a Miss Italia nel 1998. Si è aperta da un commosso omaggio del concorso a Gerry Stefanelli il patron della Syriostar improvvisamente scomparso pochi giorni fa dopo aver curato per 44 anni sia Miss Toscana che Miss Italia. Al secondo posto si è classificata Klea Hoxha, 17 anni di Pistoia, al terzo Chiara Helg, 21 anni di Poggibonsi (Siena). Quarto posto per Maria Vittoria Frediani 20 anni di Quarrata (Pistoia), quinta Noemi Farina di Greve in Chianti (Firenze), sesta Marianna Parri, 25 anni di Terricciola (Pisa).

Le acconciature della serata sono state curate dai saloni Casini Debora, via fratelli Bandiera 2 Marciano della Chiana, Lidia e Shock by Fanny di Sonnati Fanny corso vittorio Emanuele 83-85 Foiano della Chiana. Giada Pieraccini è stata premiata Marcello Bonechi Sindaco di Castellina in Chianti e dal vice sindaco e assessore al turismo di Castellina in Chianti Giuseppe Stiaccini. Fondamentale per la buona riuscita della serata il lavoro di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e Stefano Petruzzi della Vegastar che collabora per il concorso.

Il prossimo titolo regionale satellite che regala la qualificazione alle semifinali nazionali di Miss Italia è in programma mercoledì 16 agosto alle 21,30 in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (Livorno). Si assegnerà il titolo di Miss Cinema – DR Klein. Presenterà sempre Raffaello Zanieri.

Fonte: Ufficio stampa