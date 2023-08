Montopoli alla Festa di San Rocco della gemellata Valbonne in Francia

L’amministrazione comunale di Montopoli, rappresentata dalla vicesindaca Linda Vanni, ha partecipato con una delegazione di martigiani alla Festa di San Rocco a Valbonne in Francia, cittadina gemellata con Montopoli.

Dopo l’inaugurazione dell’esposizione “Buongiorno Valbonne” organizzata dall’associazione Racines Martigianes Valbonnaises, è stata consegnata a Robert Nardi la Medaglia della Città di Valbonne alla memoria della madre Cosetta Nardi (Marti 1924 - Valbonne 2022).

Il Sindaco Joseph Cesaro e la vicesindaca Linda Vanni sono intervenuti ricordando Cosetta e le sue origini martigiane.



"Cosetta nacque a Marti in Borgo d'Arena, e neonata, in braccio ai suoi genitori, attraversò l'Italia e arrivò in Francia, in cerca di quel futuro migliore che fortunatamente trovò. Grazie all'attaccamento alle sue radici, alla sua Marti, - dichiara la vicesindaca - ha dato vita con il figlio Robert e ai tanti martigiani a Valbonne a quello che oggi è il nostro gemellaggio, un sodalizio che unisce le nostre comunità da diversi anni, e che si è sostanziato il 31 marzo 2019 con la firma del Patto di Gemellaggio. Probabilmente senza Cosetta, senza la sua forza di volontà, la sua caparbietà non saremo qua oggi, ringrazio il sindaco Joseph Cesaro e la sua amministrazione comunale per aver pensato di donare alla memoria di Cosetta l'onorificenza “Médaille de la Ville”. Un'onorificenza che è un omaggio non solo a lei, ma a tutti i martigiani in Francia e a tutti i cittadini montopolesi emigrati”



La delegazione italiana ha poi partecipato ai festeggiamenti della cittadina di Valbonne.