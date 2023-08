Rubano cuffie e due zaini al Centro*Empoli: arrestati

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Capraia e Limite hanno arrestato in flagranza due soggetti di 29 e 31 anni, entrambi di nazionalità marocchina, per il reato di furto aggravato in concorso. I due avrebbero rubato dal reparto elettronica del Centro Commerciale 'Coop' di via Sanzio un paio di cuffie “Bluetooth” e, successivamente, due zaini, per un valore commerciale complessivo di circa duecento euro.

Superate le barriere antitaccheggio, la coppia è stata tuttavia bloccata dagli addetti alla vigilanza i quali, procedendo ad un controllo, hanno trovato gli oggetti appena rubati. A quel punto sono stati allertati i Carabinieri che, subito intervenuti, hanno proceduto all’arresto dei nordafricani. La merce è stata invece restituita.

I due, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.