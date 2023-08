Sgomberato uno stabile dell'Asl occupato da antagonisti a Firenze dal 2016

Nella giornata odierna, la Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) ha portato a termine l'operazione di sgombero di un edificio dell'Asl, che era stato occupato illegalmente da antagonisti del Collettivo Studentesco Universitario dal 2016. La struttura in questione si trova in via Ponte di Mezzo 27, nelle vicinanze di un altro edificio liberato dalla presenza di anarchici lo scorso 8 agosto. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso il 29 giugno scorso dal giudice per le indagini preliminari di Firenze su richiesta della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia).

L'edificio oggi sgomberato è destinato, secondo quanto riportato in una nota firmata dal procuratore distrettuale della Dda di Firenze, Luca Tescaroli, ad un progetto abitativo di tipo 'housing sociale'. Tale iniziativa è concepita per ospitare "persone con bisogni complessi di salute mentale". Tescaroli spiega che l'azione odierna si inserisce in un piano d'azione più ampio concordato con l'autorità di pubblica sicurezza di Firenze, finalizzato allo sgombero di edifici occupati abusivamente.

Tra gli edifici interessati da operazioni simili vi sono l'Hotel Eur in via Pistoiese il 19 febbraio, l'Hotel Astor il 17-18 giugno, villa Pepi in via Pieraccini il 13 luglio, l'ex mobilificio Becagli il 26 luglio, e due stabili vicini in via Ponte di Mezzo, uno liberato lo scorso 8 agosto e quello oggetto dell'azione odierna.

"Sgomberato oggi a Firenze un altro immobile occupato abusivamente e restituito alla legittima proprietà, a distanza di pochi giorni da una precedente analoga operazione nel capoluogo toscano": così si fa sapere dal Viminale, che sottolinea come si tratti di "una riprova di come proseguano in tutto il Paese le azioni per impedire nuove occupazioni e liberare gli stabili già abusivamente occupati [...] interventi fondamentali per il ripristino della legalità, necessari a garantire migliori condizioni di sicurezza ai cittadini".