Sorpreso dopo il furto in due appartamenti a Castagneto Carducci, denunciato

Si è introdotto in due case approfittando delle finestre aperte, ma è stato notato da uno dei proprietari ed è fuggito. Dopo il furto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castagneto Carducci e che contava un tablet e la somma di 30 euro portati via dagli appartamenti, sono partite le indagini dei carabinieri di Donoratico. Esaminata la denuncia presentata dai proprietari, i militari hanno rapidamente ricostruito l'intera dinamica dei fatti fino a risalire all'identità del sospettato.

Ruolo fondamentale quello della descrizione del soggetto, incrociata agli approfondimenti. Così i carabinieri si sono messi sulle tracce dell'uomo che, nel frattempo, era stato indicato da alcuni testimoni mentre cercava di entrare in altre due abitazioni, sempre con l'intento di furto. Individuato in serata il soggetto, un 25enne del Gambia residente a Pisa, è stato bloccato e denunciato per ricettazione e furto in abitazione. Recuperata inoltre parte della refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari.