Abbandono di animali, strutture al limite della capienza a Figline e Incisa Valdarno. L’appello alle adozioni consapevoli

Un serio appello a non abbandonare per nessun motivo i propri animali domestici in questo ultimo periodo di estate. E magari a scegliere, invece, una adozione consapevole.

Secondo i dati di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) nel corso del 2023 ogni giorno più di 127 animali vengono abbandonati, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Nel mese di luglio i volontari Enpa hanno recuperato 2.354 cani, mentre sono diminuite le adozioni (-10%, e nel 75% dei casi chi adotta cerca solo cuccioli) e aumentate le richieste di rinuncia di proprietà, spesso dovute ad adozioni fatte con superficialità e leggerezza.

Abbandonare un animale non solo è un reato. Ma mette in questo momento anche in seria difficoltà chi lo deve accogliere. Sono infatti molte le strutture di accoglienza al limite della loro capienza prevista.

Tra queste anche il Canile Consortile del Valdarno Superiore in località Forestello, gestito proprio da Enpa, che al momento ha tutti i propri box (circa 140) occupati da cani in attesa di adozione.

“Facciamo un serio e sentito appello ai nostri concittadini affinché non abbandonino i loro animali – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Figline e Incisa Valdarno, Paolo Bianchini – Le strutture della zona, che in questo senso svolgono un ruolo fondamentale e impagabile grazie al lavoro di tanti volontari, sono al limite della capienza e invitano i cittadini non solo a non abbandonare gli animali ma li esortano anche ad adozioni responsabili e consapevoli, alle sterilizzazioni e alla microcippatura prevista dalla legge”.

La Protezione Animali nel 2022, attraverso le sue 168 sezioni nazionali, si è presa cura di 139.471 animali, ne ha ospitati 51.707 e accuditi sul territorio 47.822. Inoltre, la Protezione Animali ha soccorso 19.619 animali e sterilizzati 20.323 tra cani e gatti.

Per contattare il Canile Consortile del Valdarno Superiore: 347.601636