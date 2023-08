Abbandono di rifiuti, a Montelupo ripulita via di Pulica: indagini per risalire ai responsabili

Continua il lavoro degli ispettori ambientali per contrastare gli abbandoni dei rifiuti. Questa volta sulla via di Pulica, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini, sono intervenuti gli Ispettori Ambientali, insieme agli "Acchiapparifiuti" della Proloco e ai volontari dell’associazione La Racchetta.

Questa mattina alle prime luci dell’alba, i volontari della Racchetta sono riusciti a recuperare i sacchi abbandonati calandosi nella scarpata con le idonee imbracature. Il materiale recuperato è adesso sottoposto all’analisi degli Ispettori Ambientali che cercheranno di risalire, con l’ausilio della polizia municipale, ai responsabili per sanzionarli. Le sanzioni per abbandono di rifiuti oscillano fra i 600 e i 3000 euro.

"Ringrazio per il bel lavoro di squadra fatto anche stamani dai firmatari del contratto di fiume del torrente Pesa insieme ad Alia. La gran parte dei rifiuti gettati in questo borro proveniva da interventi edilizi affidati a soggetti non idonei a gestire il trasporto e lo smaltimento di rifiuti.

L’invito è quindi di rivolgersi sempre a imprese qualificate perché quello che viene proposto come risparmio, spesso si trasforma in un costo ambientale molto alto per la comunità tutta.

Tra i rifiuti anche diversi pneumatici, sui quali appoggio con convinzione la proposta fatta da Plastic Free di arrivare a una norma di tracciamento di questi rifiuti così diffusi nei nostri fiumi e nei nostri mari" afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi, che questa mattina ha partecipato alle operazioni di recupero.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino