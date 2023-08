Abusi edilizi in campagna a Certaldo, denuncia e sanzione per il proprietario

Accertamenti nel territorio di Certaldo da parte dei carabinieri forestali di Tavarnelle Val di Pesa, per abusi edilizi in area rurale. Giunti sul posto i militari hanno riscontrato un piazzale in terra battuta, in cui erano distribuiti calcinacci riciclati, realizzato con un mezzo meccanico con scavo e riporto creando un piano dalle dimensioni medie di circa 18 metri per 11 metri.

Dalle indagini, dalla documentazione fotografica sul posto, attraverso la consultazione della banca dati della Regione Toscana "Geoscopio" e con il ricostro presso il settore urbanistica del comune di Certaldo, è emerso che il manufatto è stato realizzato senza alcun titolo abitativo. Secondo quanto spiegato dai militari, la costruzione di un manufatto con queste caratteristiche è qualificabile come intervento di nuova costruzione. Alla luce di quanto emerso a carico del proprietario del terreno è stata contestata la violazione dell'articolo 31 del Testo unico edilizio, ed è stato infine sanzionato per "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire".