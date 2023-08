Anche per il 2023-2024 il Comune di Livorno attiva il servizio 'Taxi-Scuola'

Anche per l'anno scolastico 2023-2024 il Comune attiverà il servizio “Taxi – Scuola” per gli studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado residenti nelle zone periferiche non raggiunte dal trasporto pubblico locale.

Come negli anni scorsi nei primi giorni di settembre sarà pubblicato un avviso di adesione sul sito del Comune dove saranno spiegati i requisiti di accesso al servizio e le modalità di presentazione delle domande.

Autorizzando i mezzi in servizio taxi a svolgere servizi sostitutivi ed integrativi del trasporto pubblico di linea il servizio concorre all'attuazione del diritto allo studio con lo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica di tutti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa