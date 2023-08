Auto tampona ciclomotore, muore 61enne nell'Aretino

Un tragico incidente è avvenuto oggi a Cortona. Un'auto ha tamponato un ciclomotore, causando la morte dello scooterista, un uomo di 61 anni originario di Passignano, ma residente nella frazione di Camucia. L'incidente si è verificato intorno alle 16 lungo la strada regionale 71, nella località Vallone di Cortona.

Ancora da chiarire le circostanze dell'incidente. Sembrerebbe che il ciclomotore guidato dal 61enne abbia svoltato a sinistra per prendere una strada e in quel momento sia stato tamponato da un'auto che procedeva nella stessa direzione, in direzione di Camucia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i mezzi del servizio sanitario 118, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco, ma purtroppo per lo scooterista non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Il conducente dell'auto è stato portato d'urgenza all'ospedale delle Scotte di Siena in ambulanza. La polizia municipale di Cortona ha condotto i rilievi necessari.