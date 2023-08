Bambino straniero si perde in centro a Firenze, la municipale rintraccia i parenti

È durata neanche un’ora la “fuga” di un bambino straniero che ieri pomeriggio è sfuggito ai parenti. È stato infatti trovato e messo in sicurezza dalla Polizia Municipale che ha rintracciato anche i parenti. È successo ieri pomeriggio. Intorno alle 18.50 due agenti in servizio nei cortili di Palazzo Vecchio hanno notato un bambino, dell’età apparente di circa quattro anni, correre piangendo in piazza Signoria nei pressi della statua di Cosimo I. Dietro di lui una donna che tentava inutilmente di raggiungerlo. Proprio la donna ha allertato gli agenti riferendo che si trattava di un bambino solo e che probabilmente si era smarrito. A questo punto sono stati gli agenti a mettersi alle calcagna del piccolo che intanto aveva imboccato via delle Farine. Lo hanno raggiunto in via della Condotta e poi lo hanno accompagnato al corpo di guardia di Palazzo Vecchio in attesa di rintracciare i parenti. Una decina di minuti dopo sono riusciti a contattatre la nonna e poco dopo è arrivato il padre di nazionalità olandese. Alle 19.20 la vicenda si è conclusa con il ricongiungimento del bambino al genitore.