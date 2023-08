Beccato a spacciare 2 volte in 20 giorni in zona stazione a Firenze: arrestato

Era stato beccato già il 30 luglio scorso in piazza Stazone a Firenze a spacciare droga. Ieri, la stessa scena. Per cui i carabinieri di Santa Maria Novella hanno arrestato un 30enne senegalese per detenzione ai fini di spaccio. A luglio era riuscito a scappare dopo la cessione della dose. Ieri invece i militari sono riusciti a bloccarlo: con sé aveva 94 frammenti di crack e una porzione di eroina per 20 g in totale. Nel portafogli 658 euro in contanti, ritenuti proventi di spaccio dato che l'uomo non risulta avere un lavoro. Questa mattina si terrà il processo per la convalida.