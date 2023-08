Controlli in Versilia: due denunce, uomo fermato con nove ovuli di cocaina e 800 euro in contanti

Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di spaccio, mentre due persone sono state denunciate per ricettazione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in seguito ai controlli dei carabinieri della compagnia di Viareggio nelle ultime 24 ore.

Nello specifico, i carabinieri della stazione di Pietrasanta hanno arrestato un cittadino marocchino che è stato trovato in possesso di nove ovuli di cocaina e 800 euro in contanti senza giustificazione. Questo giovane è stato condotto in carcere a Lucca.

Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia Intervento Operativo di Firenze (Cio), che supportano i colleghi della Versilia durante l'estate, hanno fermato un italiano nei pressi della pineta di ponente di Viareggio. Quest'uomo ha fornito false generalità ed è stato trovato in possesso di una carta di credito rubata, risultando denunciato per ricettazione.

Infine, il Nucleo Operativo Radiomobile è intervenuto in un bar nel centro di Viareggio, dove un italiano di 35 anni in uno stato di alterazione psicofisica stava disturbando dei passanti. L'uomo ha opposto resistenza e oltraggio ai carabinieri e è stato di conseguenza denunciato.