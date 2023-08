Fermato per cellulare alla guida, a casa ha 5 kg di cannabis: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo hanno arrestato un 65enne, trovato in possesso di 5 kg di cannabis indica suddivisa in 3 piante, altra droga e un coltello a serramanico.

L'uomo è stato fermato per un controllo stradale per tutt'altro motivo, stava chiacchierando con il telefonino appoggiato all’orecchio nonostante fosse al volante della sua auto.

Sono scattati i controlli più approfonditi: nel vano portaoggetti c'erano 10 g di marijuana e un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm di cui 8,5 cm di lama. Dai controlli nella sua abitazione, in provincia di Grosseto, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 grammi di marijuana contenuta in più confezioni, 3 piante di cannabis indicadel peso complessivo di circa 5kg, materiale atto al confezionamento e circa 230 euro in banconote di vario taglio.

Dopo l'arresto per produzione e spaccio di droga e la denuncia per cellulare alla guida, mancata revisione e possesso ingiustificato del coltello, l'uomo è stato trasferito ai domiciliari, con convalida successiva del giudice.