Guasto al depuratore porta al divieto di balneazione a Puntone (Scarlino)

Divieto di balneazione nella zona dei campeggi in località Puntone nel comune di Scarlino. Lo ha decretato con ordinanza il sindaco di Scarlino Francesca Trevison. Acquedotto del Fiora specifica che le analisi effettuate da Arpat e i cui risultati hanno poi portato all’emissione di tale divieto, sono state effettuate il giorno 16 agosto. L’anomalia presso il depuratore di Campo Cangino è avvenuta invece il 17 agosto, dopo che i prelievi per le analisi erano già stati effettuati: pertanto, il superamento di alcuni parametri rilevato da Arpat non può essere imputabile all’impianto di depurazione. L'ordinanza, è stato spiegato, si è resa necessaria a seguito della nota di Arpat che ha segnalato risultati sfavorevoli del prelievo dell'acqua, per il superamento dei parametri di legge dei valori di enterococchi intestinali.