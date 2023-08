La notizia era da giorni nell'aria: Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale Italiana. La notizia è stata resa nota direttamente dalla FIGC attraverso un comunicato: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano."

“Diamo il benvenuto a Spalletti - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.

Spalletti entra in Nazionale da vincitore del campionato 2022/2023 con il Napoli. Il ct certaldese entra nella storia anche per l'acclamazione avuta dal popolo toscano. Aveva annunciato un anno sabbatico rimanendo sotto contratto con il Napoli ma non ha rifiutato la chiamata di Gravina, messo alle strette dalla rinuncia di Roberto Mancini di pochi giorni fa.

Gioisce Certaldo, luogo di origine di Spalletti, come pure Montaione, dove la famiglia Spalletti si dedica alla tenuta de La Rimessa, a cui era legato anche il fratello di Luciano Spalletti, Marcello, scomparso alcuni anni fa.

L'ultimo commissario tecnico toscano è stato Marcello Lippi, che ha ricoperto l'incarico su due turni, tra il 2004 e il 2006 e tra il 2008 e il 2010