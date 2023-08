Malore al parco acquatico di Cecina, grave una bambina di 10 anni

Grave malore per una bambina di 10 anni al parco acquatico di Cecina. La piccola ha accusato un improvviso malore intorno all'ora di pranzo. Gli operatori della Pubblica Assistenza locale sono intervenuti prontamente in risposta alla segnalazione, trovando la bambina in uno stato di confusione e malessere. A causa delle sue gravi condizioni, è stato attivato il codice rosso e la bambina è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Cecina. La piccola è ricoverata in gravi condizioni.