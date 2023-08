Moriva in un gesto eroico 19 anni fa Domenico Marco Verdigi: la messa a Marina di Pisa

Lunedì 21 agosto alle ore 18, in piazza Viviani a Marina di Pisa, si svolgerà la Santa Messa di commemorazione in ricordo di Domenico Marco Verdigi, il giovane sangiulianese che il 21 agosto 2004 annegò nel mare davanti a Marina di Pisa dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in situazione di estremo pericolo in balia del mare agitato, e dei suoi genitori Carla e Andrea scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Nell’occasione sarà presente per l’amministrazione comunale l’assessore Gabriella Porcaro.

Il gesto eroico di Verdigi è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica con l’attribuzione della medaglia d’oro al merito civile e in suo nome è stata istituita un’associazione che ogni anno organizza il Premio Verdigi, mettendo a disposizione fondi in favore di progetti di solidarietà rivolti a bambini in situazioni di difficoltà.

"Un momento di grande importanza per tutta la nostra comunità - commenta il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - Un momento per ricordare e soprattutto riflettere sull'incredibile gesto di coraggio e altruismo di Domenico Marco, che perse la vita in mare dopo aver strappato alla furia delle onde due giovani vite, e sull'impegno di Carla e Andrea, capaci di trasformare il dolore di aver perso così il loro unico figlio in grandi opportunità per l'infanzia disagiata in tutto il mondo". La Messa, come già lo scorso anno, sarà celebrata da don Piergiorgio Tommasi, sacerdote veneto da sempre vicino alla famiglia Verdigi.

Modifiche alla viabilità. Per consentire lo svolgimento della commemorazione il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: dalle ore 14.00 e fino alle ore 20.00 del giorno 21 agosto, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in via Tullio Crosio, nel tratto compreso tra il braccetto sud e il braccetto nord (lato Porto) e nel tratto compreso tra il braccetto nord e la fine della via Tullio Crosio, e in Piazza Viviani, nel tratto compreso tra il braccetto Nord e via Curzolari, eccetto veicoli al seguito della cerimonia; dalle ore 17.00 e fino alle ore 20.00 del giorno 21 agosto è inoltre istituito nelle stesse vie il divieto di transito veicolare con sospensione della pista ciclabile e l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da via Curzolari su piazza Viviani, direzione via Maiorca.