Muore a 14 anni ragazzo affetto da malattia rara

E' stato simbolo dell'ospedale Meyer, tramite la campagna 'Chiedimi come mi chiamo'. Ma a soli 14 anni è scomparso, dopo aver lottato contro una sua malattia rara ereditaria, la sindrome di Ehlers-Danlos, nonostante il nosocomio fiorentino gli avesse ridato una speranza.

Pietro Cappiello, giovane della frazione della Galciana a Prato, è morto nelle scorse ore a causa della frattura dell'aorta. I funerali si terranno domani, sabato 19 agosto, alle 9.30 alla chiesa di San Bartolomeo a Coiano. La famiglia, come riporta la stampa locale, chiede non fiori ma donazioni alla Fondazione Marta Cappelli per la realizzazione dell'hospice pediatrico Casa Marta.