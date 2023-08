Padre e figlia empolesi soccorsi sulle montagne dell'Emilia Romagna

Ritrovati padre e figlia di 9 anni di Empoli dopo un'escursione che poteva finire in modo grave. Siamo a Bagno di Romagna, la famiglia toscana era sul sentiero degli Gnomi, quando si sono avventurati in una zona di bosco impervia lungo il sentiero 161 senza riuscire a tornare indietro. Per fortuna il padre era munito di cellulare e ha chiamato i soccorsi. Dal 118 è stato inviato il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna per portare la coppia fino a un luogo sicuro.