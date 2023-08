Ha rapinato un giovane a Bologna del suo smartphone e si è rifugiato in un immobile abbandonato vicino all'ospedale di Prato. Un 21enne tunisino, senza fissa dimora anche se con domicilio a Modena, è stato denunciato dalla polizia. Gli agenti lo hanno incastrato con la geolocalizzazione dello smartphone. Il giovane rapinato e il padre si erano recati in questura per la denuncia.