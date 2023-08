Recuperata bicicletta rubata a Firenze, cercasi il proprietario

La Polizia Municipale cerca il proprietario di una bicicletta Legnano recuperata durante un intervento nell’area di San Salvi. Nel corso di un controllo una pattuglia del Reparto Anticrimine ha notavano un uomo a bordo di una bicicletta che, alla vista degli agenti che si stavano avvicinando per un controllo, si è dato alla fuga abbandonando il mezzo a terra.

Sospettando che si trattasse di una bici rubata, la pattuglia l’ha recuperato e portata presso la sede del Reparto. La Polizia Municipale invita il legittimo proprietario a contattare gli uffici (055/3283626) per rientrare in possesso del mezzo (in allegato la foto).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa