Sagre, Beat, cinema e mostre: l'estate empolese è ancora "giovane"

L’estate empolese è ancora ‘giovane’. Il programma delle iniziative nel mese di agosto è ricco di proposte per tutta la famiglia. Dalle sagre paesane da leccarsi i baffi, tra gusto e intrattenimento musicale e teatrale, al Beat Festival ormai alle porte, alle serate sotto le stelle con il cinema all’aperto, alle mostre di personaggi famosi.

E per chi vuole danzare all’aria aperta, fino al 30 settembre, ci sono le serate di ballo liscio a Marcignana, al circolo Arci: il venerdì, sabato e domenica.

Entrando nel dettaglio, la rassegna “Cinema sotto le stelle”, a cura di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS in collaborazione con Arci Valdarno Inferiore APS, prosegue con il prossimo appuntamento in cartellone con inizio alle 21.15 e sempre a ingresso gratuito, lunedì 21 agosto, al Circolo Arci Sant’Andrea (via Senese Romana, 409) con “Corro da te”; mercoledì 23 agosto, in piazza Marchetti nel borgo antico di Pontorme con “Il matrimonio di Rosa” e venerdì 25 agosto, nei giardini adiacenti piazza Arno, a Pagnana con il simpaticissimo “Dumbo”. Ultimo appuntamento in programma, lunedì 28 agosto a Cascine (via De Sanctis) con il film d’animazione “Il re leone”.

Ma l’attesa in città è per il Beat Festival, immerso nella bellezza del parco di Serravalle, dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre. Sette serate di musica arricchite da street food, stand dedicati alla birra artigianale, ogni sera palchi con musica live e Dj set e gli imperdibili concerti: Gabri Ponte Live il 24 agosto, Villabanks, Elea A e altri il 25 agosto e The Struts il 26 agosto. Riflettori sui Santi Francesi e Matteucci e su Cassandra il 27 agosto, mentre il 31 spazio agli Omini, seguiti il primo settembre dalla grande festa Teenage Dream Party e il 2 dai Franz Ferdinand. Per informazioni su programma e biglietti: www.beatfestival.net.

Parlando invece di gusto e delizie enogastronomiche, il viaggio dell’estate empolese continua con la Sagra del bombolone, al circolo Arci di Casenuove (dal 18 agosto al 3 settembre), con stand gastronomici dedicati al celebre bombolone, tanta musica e spettacoli (info: 0571 929395), giorno di chiusura il lunedì.

E per fare un tuffo nella cultura in città, ecco le mostre in programma: al Circolo Arti Figurative, palazzo Ghibellino, il 2 settembre sarà inaugurata alle 17.30 la mostra itinerante dell’associazione A.L.I. intitolata ‘Personaggi e anniversari’ sui centenari di Copernico, Picasso, Zeffirelli, Calvino. La mostra resterà aperta fino al 10 settembre. Giorno di chiusura il lunedì. Per informazioni consultare il sito www.circoloartifigurative.it. Nell’ambito della manifestazione di ‘Pontorme in festa’ sarà allestita la mostra collettiva di pittura “Il grano”, visitabile dal 9 settembre, alle 11, nella sala della Compagnia in piazza San Michele Arcangelo, aperta fino al 10 settembre 2023. Sempre a settembre, dal 16 al 30, palazzo ghibellino ospiterà e festeggerà l’Arte/Artigianato per i 70 anni di Beppe Calvetti: un artigiano artista, falegname, ebanista, costruttore si strumenti musicali, pittore. Un eclettico empolese che ha vissuto la storia dell’artigianato empolese e che vuole festeggiarla in un catalogo di opere e ricordi. Giorno di chiusura il lunedì. Tutte le informazioni sul sito www.circoloartifigurative.it .

Tutti i dettagli sul programma degli eventi estivi ancora in corso, fino a settembre, sono disponibili sulla guida completa Qui.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa