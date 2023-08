Stagione in partenza per i gialloblu: il precampionato dell'Abc

Al via il conto alla rovescia. Ultimi giorni di riposo per l’Abc Solettificio Manetti, che giovedì 24 agosto inizierà la nuova avventura verso il campionato di serie B Interregionale. Alle ore 19.30 in programma il raduno nel rinnovato PalaBetti, che aprirà ufficialmente la stagione gialloblu.

Ecco i quadri tecnici:

· Playmaker | Andrea Belli (1999, confermato), Paolo Lilli (2006, confermato), Federico Zecchi (2008, da settore giovanile)

· Guardia | Alessandro Nepi (1993, confermato), Giovanni Corbinelli (1997, confermato), Cosimo Lazzeri (2000, confermato), Lorenzo Rosi (2006, confermato), Cosimo Ticciati (2007, confermato), Samuele Agbegninou (2008, da settore giovanile), Francesco Borghesi (2008, da settore giovanile)

· Ala | Alessandro Pucci (1992, confermato), Leonardo Nannipieri (2002, da Nba Altopascio), Giovanni Merlini (2006, confermato), Daniele Viviani (2006, confermato)

· Ala grande | Andrea Scali (1994, confermato), Daniele Okereke (2002, da Capo d’Orlando)

· Centro | Giuliano Delli Carri (1989, confermato), Pietro Cantini (1999, confermato)

· Staff tecnico | Walter Angiolini allenatore, Alessandro Mostardi 1° assistente, Claudio Calvani 2° assistente, Simone Garbetti preparatore fisico

· Staff medico | Ciro orabona fisioterapista, Giulia Talluri fisioterapista, Claudio Firenzani medico

Ed ecco gli impegni precampionato:

· venerdì 1/09 ore 21 | Us Livorno – Abc Solettificio Manetti (amichevole)

· sabato 9/09 ore 19 | Abc Solettificio Manetti – Spezia Basket Club (amichevole)

· giovedì 14/09 e venerdì 15/09 | 1° Trofeo “Nedo Betti e Mario Gilardetti” con Olimpia Legnaia, Etrusca San Miniato, Mens Sana Basketball: 14/09 ore 19.15 Legnaia-Etrusca, ore 21.15 Abc-Mens Sana – 15/09 ore 19.15 finale 3/4 posto, ore 21.15 finale 1/2 posto

· mercoledì 20/09 ore 20 | Abc Solettificio Manetti – Pall. Prato Dragons (amichevole)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa