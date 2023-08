Tragedia a Livorno, bambino di 2 anni e mezzo muore dopo un malore

Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì a Livorno, dove un bambino di 2 anni e mezzo si è sentito male ed è deceduto. Il piccolo si trovava in vacanza con la mamma, che intorno alle 5 del mattino ha allertato il 118. Sul posto si sono precipitati i sanitari che, durante il trasporto in ospedale, hanno tentato tutte le manovre di soccorso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, all'arrivo in pronto soccorso è stato dichiarato il decesso.

Disposta l'autopsia, sono stati avviati tutti gli accertamenti dalla squadra mobile di Livorno coordinata dalla procura, per chiarire le cause della morte. Secondo quanto emerso pare che il bambino nel pomeriggio precedente fosse caduto da uno scivolo mentre giocava, ma dopo l'accaduto sembrava che non avesse riportato niente di rilevante. Nella notte poi la tragedia.